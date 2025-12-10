İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Marius Mouandilmadji: Umarım AEK maçını kazanırız

Samsunspor'un başarılı santrforu Marius Mouandilmadji, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde attığı gollerden dolayı mutluluk duyduğunu ancak önemli noktanın kendi başarısı değil, takımın başarısı olduğunu söyledi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 14:07
Marius Mouandilmadji: Umarım AEK maçını kazanırız
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın saat 20.45'te Yunan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak olan Samsunspor'da Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi'ndeki gol krallığı yarışının iddialı isimlerden biri olan Mouandilmadji, attığı gollerle takıma katkı sağladığını ifade ederek, "Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil, takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi'ne odaklanmıyoruz. Hem ligi hem Konferans Ligi'ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalarda en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız" ifadelerini kullandı.

