Marius Sumudica: ''Antalya'da oynatmak, cinayet olur''

22 Nisan 2020 Çarşamba 23:05 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:05

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica Romanya'da bomba açıklamalar yaparken, Romanya Futbol Federasyonu'nun kendi kulüplerinin başkanlarıyla yaptığı toplantıda antrenmanların ve maçların Antalya'da oynaması fikrini gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Antalya'da yazın hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğunu ve burada maçların oynatılma fikrinin cinayet olacağını ifade eden Sumudica, "Önümüzdeki 3 ya da 4 haftalık süreçte bile bu virüsün temizleneceğini sanmıyorum. Oranın iklimi yaz aylarında futbola elverişli değil. Oyun oynayamazsınız. Eğer üç günde bir oynamak istiyorsanız bu bir cinayet" dedi.

"OYUNCULARI YOK EDERSİNİZ"

Romanya'nın yanlış bir seçeneğin peşinde olduğunu vurgulayan Rumen hoca, "Ne olacağını bilmiyorum, buradaki ekipler için Türkiye'de oynatılması tartışılıyor. Güzel bir seçenek ancak Antalya yaz aylarında uygun değil. Sadece bir büyük stadyum var. Farklı otellerde tesisler var ancak bu başka bir şey. Oyunculara antrenman bile yaptıramazsınız. Yazın tatil yapılıyor ve hava sıcıklığı 37-38 hatta bazen 40 derece. Bu sıcaklıkta antrenman yapamazsınız, Oyuncuları yok edersiniz. Susuz kalıyorsun, mineraller, elektrolitlerini kaybediyorsun. Bir futbolcu için çok zor. Romanya bu seçeneği tekrar gözden geçirmeli. Türkiye'yi bilen birisi olarak bu imkansız" dedi.

(sporx)