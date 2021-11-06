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Spor

Marius Sumudica: Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2021 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 19:18
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Başakşehir'e 3-1 yenilen Öznur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları:

"Oynadığımız takım bizden daha iyiydi. Çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk 11'de rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 içeri girdik. 12 dakika içerisinde ikinci yarıda 2 gol yedik. Tetteh'in 1-0'ken kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı. Tebrik ediyorum Başakşehir'i. Emre geldikten sonra da iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncuların yüzde 70'ine baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde oynayan oyunculardan oluşmakta. Güzel bir kadrosu var" dedi.

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