Marius Sumudica: Fatih Terim beni arasın

14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:15

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için bambaşka bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray'ın adı Romanya piyasasında anılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine geldiği belirtilen 20 yaşındaki Claudiu Petrila için teknik direktör Marius Sumudica ve oyuncunun Cluj'a transferini gerçekleştiren Muresan'dan açıklama geldi.

Muresan, Galatasaray'ın Petrila'yı yakından takip ettiğini kaydederken, "Galatasaray dahil olmak üzere onu izlemek için gözlemciler geliyor. Çok profesyonel bir oyuncu, sahada cesaretli, idman kaçırmaz. 1 yıl içinde Avrupa'ya gidecek" dedi.

SUMUDICA: FATİH TERİM BENİ ARASIN

Cluj Teknik Direktörü Sumudica ise Fatih Terim'den telefon beklediğini belirtirken, "Galatasaray istiyorsa, beni kesinlikle ararlar. Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Lig oynanırken de onunla konuşmuştum. Yabancı sınırıyla ilgili bana telefon edip fikirlerimi sormuştu. O Türkiye'de büyük bir isim, o İmparator." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA BAŞKA SEVİYEDE OLURDU"

Oyuncunun yetenekli olduğunu da söyleyen Rumen hoca, "Petrila yükselişte bir oyuncu, bu kulüp için elinden geleni yapan bir futbolcu. Ona destek olmalıyız ve ilk destek de benden gelecek. Birkaç yıl önce onunla uğraşılsa, şu anda daha başka seviyede olurdu. Benimle birlikte inanılmaz büyüyecek." diye konuştu.

2018'de Cluj'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 3 kez ağları sarstı. Kanatlarda görev alan Rumen oyuncu, orta sahanın ortasında da zaman zaman görev aldı.