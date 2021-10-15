Star.com.tr 15 Ekim 2021 Cuma 14:58 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:05

Romanyalı teknik direktör Marius Sumudica son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına geçmişti. Geçtiğimiz dönemlerde Kayserispor ve Gaziantep FK'da tercümanlığını yapan Oğuzhan Erdoğmuş, Sumudica hakkında çok sert iddialarda bulunmuştu. İddialar Romanya'ya taşındı.

OĞUZHAN ERDOĞMUŞ: SUMUDICA TÜRKİYE'YE HAKARET EDİYOR

Marius Sumudica'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş Rumen çalıştırıcı ile çalıştıkları dönem ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğmuş'un sözleri şu şekilde: "Sürekli medya önünde 'Türkiye benim ikinci vatanım.' diyor ama arka planda ülkemize hakaretler ediyor . Basın toplantısına giderken yardımcısı bana, 'Oğuz dikkat et yalandan ağlayabilir.' dedi ve dediği gibi oldu. Ben de kendimi tutamayıp güldüm. Videolarda görebilirsiniz."

SUMUDICA TARTIŞMALARI ROMANYA'YA TAŞINDI

Marius Sumudica'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş ile yaşadığı diyalog Romanya'da da gündem oldu. Gazeta Sporturilor gündeme taşıdığı haberde, "Sumudica, Türkiye'den eski tercümanının saldırısına uğradı" başlığını attı.

SUMUDICA YENİ MALATYA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Sumudica Yeni Malatyaspor'da ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıktı. Hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki ekibin maçı 1-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. Sumudica ilk maçında mağlubiyetle sahadan ayrılırken maçta tek gol Muhammed Demirci'den geldi.