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Marius Sumudica kenarda kendini tutamıyor

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, saha kenarında hırçın bir görüntü ortaya koyarken, 3 sarı kart aldı.

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Ligin tek yabancı hocası konumundaki Sumudica, takımıyla beklentileri karşılayan bir performans sergilerken, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da dikkati çekiyor.
 
Rumen çalıştırıcı, Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında hakemler tarafından 3 kez sarı kartla uyarıldı.
 
Sumudica'ya ilk olarak 4. haftadaki Beşiktaş maçının 77. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gösterildi. Ardından 6. haftadaki Göztepe karşılaşmasının 32. dakikasında hakem Ali Şansalan, son olarak da 7. haftada oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının henüz 2. dakikasında hakem Koray Gençerler, Rumen çalıştırıcıya sarı kartını çıkardı.
 
Gaziantep FK'nın maçları bol kartlı geçiyor
 
Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçlarda hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarına başvurma sıklığı ön plana çıktı.
 
Kırmızı-siyahlı ekibin oynadığı 7 lig maçında hakemler, 7'si kırmızı ve 39'u sarı olmak üzere 46 kez kart için elini cebine götürdü. 2 kırmızı ve 20 sarı kart Gaziantep FK için gösterilirken, rakip takımlar 5 kırmızı ile 19 sarı kart gördü.
 
Sumudica: "Ağzımı kapatmaya çalışıyorlar"
 
Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemlerin verdiği kararları bazen anlayamadığını dile getirdi.
 
Son olarak Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Belki orada kartı hak ettim. Onu bilemem ama kolumun çizilmesine neden olan futbolcu neden kart almadı." diye konuştu.
 
Sahada çok hareketli olduğunu ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Sumudica, "Benim baskı yaptığımı ve 12. adam gibi takımımı ittiğimi biliyorlar. İlk dakikadan itibaren ağzımı kapatmaya çalışıyor. Takımımı itmeme müsaade etmiyorlar. Göztepe maçında da Medipol Başakşehir maçında da oldu. Yapacak pek bir şey yok. Ben takımım için en doğrusunu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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