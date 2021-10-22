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Spor

Marius Sumudica: Oyuncularım adına, taraftarlarım adına mutluyum

Süper Lig'in 10. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2021 Cuma 22:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 22:54
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Altay'ı 2-1 yendikleri maç sonu konuştu.

Üst üste 9. galibiyetini aldığını söyleyen Sumudica, "Oyuncularım adına, taraftarlarım adına mutluyum. Göreve geldiğimden bu yana üst üste 2 maç kazandık. Romanya'da bıraktığım takımda 7 maç üst üste kazanmıştım. Bu galibiyetlerle üst üste 9 galibiyet aldım." dedi.

Rekor hedefi olup olmadığı sorulan Rumen teknik adam, "Gaziantep'te de bir rekorum vardı. 1 yıl boyunca, 22 maç üst üste kaybetmedim. Oynadığımız her maçta gol attık. Ama rekor benim için önemli değil, önemli olan oyuncularımın mücadelesi." ifadelerini kullandı.

Taraftarların önündeki ilk maça çıkmasına rağmen iyi bir ilişki kurduğu belirtilen antrenör, "Ben öncelikle çalışmayı, sonra insanları seviyorum. Fakir olması, zengin olması önemli değil. Benimle fotoğraf çektirmek isteyen herkesle fotoğraf çektiririm. Belediye başkanı değilim, kulüp başkanı değilim. Ben normal bir insanım, benim karakterim böyle." diye konuştu.

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