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Spor

Marius Sumudica Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşma sağladı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 10:37 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:00
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Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.

Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.

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