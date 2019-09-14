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Marius Sumudica: Üç büyük puan bizim oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Sumudica, Beşiktaş'a karşı taktiklerinin tuttuğunu söyledi.

"3 STOPER TAKTİĞİMİZ TUTTU"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, biz sahaya 3 stoperle çıktık ve taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyorum. Sonunda oldu. Bugün oldu. 7 puana ulaştık. Çok mutluyum. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu." dedi.

"BU TAKIMI KUCAKLAMALILAR"

Kazanılan 3 puanı, Gaziantep taraftarlarına hediye ettiğini söyleyen Sumudica, "Buradan galibiyeti taraftarlarıma hediye ediyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Bu takımı kucaklamalılar." ifadelerini kullandı.

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

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