Sumudica, Beşiktaş'a karşı taktiklerinin tuttuğunu söyledi.

"3 STOPER TAKTİĞİMİZ TUTTU"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, biz sahaya 3 stoperle çıktık ve taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyorum. Sonunda oldu. Bugün oldu. 7 puana ulaştık. Çok mutluyum. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu." dedi.

"BU TAKIMI KUCAKLAMALILAR"

Kazanılan 3 puanı, Gaziantep taraftarlarına hediye ettiğini söyleyen Sumudica, "Buradan galibiyeti taraftarlarıma hediye ediyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Bu takımı kucaklamalılar." ifadelerini kullandı.