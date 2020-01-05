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Spor

Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında

Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Universitatea Craiova'nın hoca adayları arasına girdi.

05.01.2020  16:57 - Güncelleme: 05.01.2020  16:57

Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında...

Romanya'nın önde gelen spor haber sitelerinden gsp.ro'nun haberine göre Romanya 1.Lig takımlarından Craiova'nın Sumudica'yı takımın başına getirme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Yapılan haberde Craiova başkanı Mihai Rotaru'nun Gaziantep Futbol Kulübü ile 2021 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunan ve 180 bin euro getirmesi durumunda sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı olan Sumudica ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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