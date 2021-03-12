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  • Marius Sumudica'dan transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Spor

Marius Sumudica'dan transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Türkiye kariyerinde son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'dan transfer itirafı geldi. Sumudica, Gaziantep FK'ya transfer ettiği Maxim için Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtti.

12 Mart 2021 Cuma 18:17 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 18:18
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Spor Toto Süper Lig'de sezona Gaziantep FK'nın başında başlayan ve sonrasında Rizespor ile de yolları ayrılan teknik direktör Marius Sumudica, Rumen basınına flaş bir açıklama yaptı.

Sumudica, Gaziantep'te birlikte çalıştığı Maxim ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı.

MAXIM ÇOK GELİŞTİ

Maxim'in ciddi gelişme kaydettiğini vurgulayan Rumen teknik adam, "Maxim, Türkiye'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım." dedi.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İLGİLENİYOR

Sumudica sözlerini, "Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Gaziantep FK ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 maçta 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

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