Marjan Mrmic'ten Vida açıklaması: Beşiktaş'tan ayrılmaz

BEŞİKTAŞ’IN kaleci antrenörü Mrmic, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida’nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hırvat kaleci, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, adı İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle anılan Vida ile ilgili olarak, “Vida bu sezon çok yüksek bir form düzeyine çıktı. Isimat-Mirin’le iyi bir ikili oluşturdu. Taraftarların da en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Beşiktaş’tan ayrılmak da istemiyor. Çünkü kendisini Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu hissediyor” ifadelerini kullandı.