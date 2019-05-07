Marjan Mrmic'ten Vida açıklaması: Beşiktaş'tan ayrılmaz
Siyah-Beyazlı ekibin kaleci antrenörü Mrmic, adı İngiliz ve İspanyol kulüpleriyle anılan vatandaşı için bu yorumu yapıp, “Vida, Beşiktaş’ta ve İstanbul’da mutlu” dedi.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’IN kaleci antrenörü Mrmic, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida’nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hırvat kaleci, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, adı İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle anılan Vida ile ilgili olarak, “Vida bu sezon çok yüksek bir form düzeyine çıktı. Isimat-Mirin’le iyi bir ikili oluşturdu. Taraftarların da en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Beşiktaş’tan ayrılmak da istemiyor. Çünkü kendisini Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu hissediyor” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.