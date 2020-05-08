Mark Clattenburg: ''Ronaldo, kart göstermediğim için forma hediye etti''

08 Mayıs 2020 Cuma 21:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 21:29

45 yaşındaki İngiliz Hakem Mark Clattenburg, hakem olarak sahada yaşadıklarını ve karşılaştığı en iyi futbolcuları İspanyol basınına verdiği röportajda anlattı.

"RONALDO FORMASINI HEDİYE ETTİ"

Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "Ronaldo'nun en çok hayranlık duyduğum özelliği takımı iyi bir performans göstermediğinde oyununu bir üst seviyeye çıkarabilmesidir. Premier Lig'de henüz genç bir oyuncu iken ve sonrasında Real Madrid'de onun olduğu maçları yönettim. Oyunu anında değiştirebilecek, gerçekten eşsiz bir oyuncu ile sahayı paylaştığınızı biliyorsunuz." dedi.

Clattenburg, Ronaldo ile yaşadığı forma anısını; "Bir maç sonrasında soyunma odama imzalı formasını gönderdi. Formasını istememiştim bile ama o değerli bir hediye gönderdi. Ona hiç kart çıkarttığımı hatırlamıyorum. Belki de formayı hediye etmesinin nedeni budur." sözleri ile anlattı.

"MESSI YÜZÜNDEN ANALİZ YÖNTEMİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Bir diğer süper yıldız Messi hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "Messi'nin olduğu bir maçı ilk yönettiğimde, şok oldum. Söz konusu maç Barcelona - Paris Saint-Germain maçıydı. Kendi kendime 'Bu inanılmaz' dediğimi hatırlıyorum. Hakemler topu izleme eğiliminde olur ancak söz konusu Messi olunca topu takip edemeyebilirsiniz. Bir de defans oyuncuları için nasıl olduğunu düşünün." dedi.

Clattenburg sözlerine; "Topun onun ayağındayken durumu analiz etme şeklimi değiştirmek zorunda kaldım. O kadar yetenekli ki, rakipleri onu durdurmak için bazen ayağına bazen üst vücuduna faul yapıyordu. Bu tip durumlarda hiçbir zaman şikayet etmedi veya bir şey söylemedi. Hakem olarak Messi ile bir saha paylaşmayı dört gözle beklerdiniz çünkü o maçın özel olacağını biliyordunuz." diyerek devam etti.

"SUAREZ BAZEN KİRLİ İŞLER YAPIYOR"

Barcelonalı Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "Suarez'in yönettiğim ilk maçı Ajax'taykendi ve o maçta 4 gol attı. Eve geldiğimde arkadaşlarıma inanılmaz bir oyuncu olduğunu anlattım. Aynı Diego Costa gibi bazen kirli işler yapıyordu ama inanılmaz bir yeteneği vardı. Premier Lig'e geldiğinde heyecanlandım çünkü onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. İnsanlar hakemlik söz konusu olunca kurallar üzerine konuşuyor. Bu doğru ama benim için hakemlik daha çok oyunun ve oyuncuların yönetimi hakkında." dedi.