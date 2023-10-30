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Spor

Mark Robins iddialara cevap verdi! Fenerbahçe'yi üzen Haji Wright açıklaması

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki genç forvet oyuncusu Haji Wright için formasını giydiği Coventry City'nin teknik direktörü Mark Robins açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı transfer iddialarını yalanlandı. İşte detaylar...

30 Ekim 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Mark Robins iddialara cevap verdi! Fenerbahçe'yi üzen Haji Wright açıklaması
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Antalyaspor'un 9 milyon euroya Coventry City'ye sattığı Haji Wright için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Michy Batshuayi ile vedalaşması durumunda Haji Wright'ı kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Hatta Fenerbahçe'nin Haji Wright'ın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu iddia edilmişti.

HAJI WRIGHT İDDİASINA COVENTRY CEPHESİNDEN CEVAP

Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins'e Haji Wright-Fenerbahçe iddiaları soruldu.

3 yaşındaki teknik direktör söz konusu haberleri net bir şekilde 'hayır' diyerek yalanladı.

HAJI WRIGHT'IN SEZON KARNESİ

Haji Wright bu sezon Coventry City ile Championship'te çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki ABD'li forvet, yeni sezon öncesi Coventry City ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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