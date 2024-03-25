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Spor

Marko Guduric: Jasikevicius şimdiden tarihe geçti

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Marko Guduric, takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2024 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Marko Guduric: Jasikevicius şimdiden tarihe geçti
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Fenerbahçe Beko'da ikinci dönemini yaşayan Marko Guduric sezonun ortasında başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un, Fenerbahçe Beko'nun efsane hocalarından Zjelko Obradovic'in peşinden gidebileceğini sölyeyen Guduric şu açıklamaları yaptı:

"Yüzde 100 eminim. Sarunas Jasikevicius, Zjelko Obradovic'in izinden gidebilir. Kendisi zaten şu anda bile Fenerbahçe Beko tarihinin en iyi koçlarından birisi oldu. Kariyerinin sonunda Jasikevicujus'un en büyük koçlardan biri olarak kabul edileceğine inanıyorum."

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