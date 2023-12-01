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Spor

Marko Guduric: Şanslıydık

Fenerbahçe Beko'nun evinde Real Madrid'i tarihi bir geri dönüşle yenmesinin ardından sarı lacivertlilerin maçtaki en skorer oyuncusu Marko Guduric, değerlendirmelerde bulundu.

1 Aralık 2023 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Marko Guduric: Şanslıydık
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Fenerbahçe Beko'nun evinde tarihi bir geri dönüşle kazandığı maçta takımın en skoreri ve son atakta top çalan Marko Guduric maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Marko Guduric'in açıklamaları:

"Real Madrid'in rakibimiz olduğunun farkındayız. Çok önemli bir galibiyet. Üst üste 4 maç kaybetmiştik. Bu maç kritikti. Bazı detayları, özellikle savunmada uygulayamadık. 14-15 sayıdan geri döndük. Karakter ortaya koyduk. Takım ruhunu gösterdik. Vazgeçmedik. Tüm övgüyü koç ekibine, takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum. Biz bu yakın maçlara kaybediyoruz aslında ama mutluyuz kazandığımız için. Şans bu kez bizim yanımızda."

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