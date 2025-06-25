İSTANBUL 36°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7792
  • EURO
    46,5669
  • ALTIN
    4260.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marko Guduric'ten duygusal veda

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Marko Guduric, Beşiktaş karşısında kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Takıma vedasını açıklayan Guduric konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi25 Haziran 2025 Çarşamba 23:58 - Güncelleme:
Marko Guduric'ten duygusal veda
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-Lacivertliler ile son maçına çıkan Marko Guduric, şamopiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDAKİ EN ZOR MAÇTI"

Guduric yaptığı açıklamada "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.

"TABİİ Kİ AĞLAYACAĞIM!"

Açıklamalarına devam eden Sırp yıldız, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.