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Spor

Markus Gisdol: Galatasaray'dan 1 puan alacağımızı ümit ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 19:15
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ve 25 yaşındaki Hırvat stoper Tin Jedvaj basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan en az 1 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Moskova'daki birinci maç çok iyiydi, oyundan da memnunduk. İki takım da çok iyi bir görüntü sergiledi. Ayrıca bu statta oynayacak olmaktan da çok mutluyuz. Bu atmosfer ayrı bir heyecan ve güzellik olacak. Kendi şansımızı maksimum değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Oyundan oyuna düşünmek daha doğru olur. Tabi ki zafer kazanarak, garanti ederek buradan ayrılmak çok önemli ama en azından yarın buradan 1 puan alacağımızı ümit ediyoruz. Sahaya çıkacak her futbolcu 90 dakika elinden geleni yapacaktır. Buradan iyi bir neticeyle döneceğiz" diye konuştu.

Oyuncu Tin Jedvaj ise yarın sahadan zaferle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

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