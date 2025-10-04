Markus Gisdol: Gol atmayı unuttuk

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, birçok gol fırsatı yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmeyi başaramadıklarını söyledi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız." dedi.

İkinci yarı Trabzonspor'un kendilerine özellikle hız konusunda zaaflarını gösterdiklerini vurgulayan Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Baskı yapmak ve ikili mücadeleleri kazanmakta zorlandık. Trabzonspor oyuncuları çok rahat bir şekilde oynadılar. Aslına bakarsanız bugün de bizim karşımıza çıktığı gibi eğer takım olarak girdiğiniz pozisyonları şansları değerlendiremezseniz Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara karşı 90 dakika boyunca başarılı olma şansınız kalmıyor. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. Milli takım arasında ilk defa tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayacağız. Tabii ki bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üreteceğiz, bulmaya çalışacağız. Tam kadro olduğumuz zaman da bu çözümleri bulacağımızı düşünüyoruz."