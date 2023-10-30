İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2209
  • EURO
    29,9871
  • ALTIN
    1815.91
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Markus Gisdol: Ligde kalacağımıza inancım tam
Spor

Markus Gisdol: Ligde kalacağımıza inancım tam

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Ligde kalacağımıza inancım tam
ABONE OL

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybettikleri maçta sahada birçok problem yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, geçen hafta RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları maçın aynı kadrosuyla sahaya çıktıklarını belirterek, "Geçen haftaya göre farklı bir performans gösterdik. Rakibimizin hareketliliği gayet iyiydi. Bizim saha problemlerimiz vardı. Kararlı şekilde bu problemlerin üzerine gitmemiz gerekir. Geliştirmemiz gereken daha birçok yönümüz var. Tabii ki bu yolculuk uzun olacak. Adım adım ilerleyip her hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'u ligde tutacaklarını söyleyen Gisdol, "Kesinlikle ligde kalacağımıza inancım tam ama biraz zamana ihtiyacımız var. Tabii ki de fazla zamanımız olmadığını biliyorum ama oyuncularımı daha iyi tanımak için zaman istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu durumdan çıkmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.