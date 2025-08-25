İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
Markus Gisdol: Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 01:42
Markus Gisdol: Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar
ABONE OL

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "4-0 tabii ki zor bir skor ama Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamak bizim için biraz erkendi. Bazı oyuncularımız çok geç katıldılar. Bunun üzerine Majid'in sakatlığı vardı. Sonunda bu maç özelinde çok fazlaydı bunlar bizim adımıza ama oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar." dedi.

Gisdol, "Detaylara baktığınızda, yediğimiz ilk golden önce bizim de çok önemli bir gol fırsatımız var. Eğer ilk golü biz atabilseydik, maç tamamen farklı bir şekilde ilerleyebilirdi. İkinci yarının başında da yaptığımız basit bir hata ile Galatasaray, ikinci golü buldu. Galatasaray gibi bir takıma bunu yapınca sizi cezalandırıyorlar ve bu da bizi kırdı." diye konuştu.

