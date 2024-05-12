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Spor

Markus Gisdol: Savaşan kazandı

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, deplasmanda Konyaspor karşısında 3-0'lık skorla mağlup olduğu maçın ardından, “Konyaspor çok iyi savaştı, savaşan kazandı” dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Savaşan kazandı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Böyle bir karşılaşmadan sonra çok basit oldu diyebilirim. Konyaspor çok iyi savaştı, savaşan kazandı. Cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Merkezde oynayan oyuncular olduğu için bu bizim için büyük bir eksiklikti. Konyaspor takım olarak çok iyi savaştı ki ilk yarıda zaten 3 gol buldu. 3 golden sonra da ikinci yarıda geri gelmeye çalıştık ama 3 golden sonra geri gelmek her zaman zordur" şeklinde konuştu.

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