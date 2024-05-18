Markus Gisdol: Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktör Markus Gisdol, kümede kalmayı başardıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Göreve geldiğinde herkesin Samsunspor'a 'Küme düşecek' gözüyle baktığına dikkat çeken Gisdol, "Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır. Biz bunu birlikte başardık. 1 Ekim'de başladım. Bu hiç kolay olmadı. Birçok insan 'Salak mısın, takım düşecek oraya gitme' dedi. Geldiğimiz ilk günden beri takım ruhunu oluşturmaya çalıştık. Bunu yalnız da başarmadık. Bunu tüm çalışanlarla birlikte yaptık. Bu sene tam bir aile ortamında çalışma fırsatı buldum diyebilirim. Bu da başarının anahtarı diyebilirim. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için de herkese teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarımıza etmek istiyorum. Daha önce böyle bir sevgi hiç görmedim. Bizim için inanılmaz bir sezon oldu. Sözleşme yenileme konusuna daha önce odaklanmadım."

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDUK"

"Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorduk. Sıkıntılı sürecin son haftalara kadar sürecini söyledik ve öyle de oldu. Benimle devam etmemesi durumunda kulübün başka teknik direktör ile görüşmesinde bir sıkıntı yok. Fuat hocayla bu hafta da konuşacağız. Hedefimizi gerçekleştirdik, şimdi bir nefes alacağım. Biraz düşünüp sağlıklı bir karar alacağım. Bir hoca olarak şunu belirtmek istiyorum. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Baskı altında olmak kolay değildi, ancak bunu hep birlikte başardık" diye konuştu.