18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3378
  • 269.802
  • 105009
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Markus Henriksen Ocak'ta Trabzonspor'a geliyor

Hull City’de forma giyen 27 yaşındaki Markus Henriksen, Trabzonspor’un takibinde. İngiliz basını oyuncunun Ocak transferinde ayrılacağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONPSOR’UN ara transferde orta sahayı Sörloth’un vatandaşı Markus Henriksen’le takviye etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Hull Live isimli site taraflar arasında yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki Ocak transferinde KCOM Stadyumu’ndan ayrılmak üzere” yorumunu yaptı.
 
BEKLEYİP, GÖRELİM
 
Trabzonspor’un oyuncu için Hull City’e 1 milyon Pound verdiği ve anlaşmanın büyük oranda tamam olduğu da bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu Norveç milli takımında da görev yapıyor. Orta sahanın sağında oynayan, sağ ayaklı oyuncunun, “Benim ve ailem için neyin iyi olduğunu göreceğiz. 27 yaşındayım ve birkaç yıl daha üst düzey bir ligde oynamak istiyorum” dedi.
 
(Akşam)

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA