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Markus Weinzierl, Ozan Kabak'ın Bayern Münih maçının kadrosunda yer alabileceğini söyledi

Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Ozan Kabak'ın gelecek hafta oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

İdmanda gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu için yeni hocası Markus Weinzierl'den de bir açıklama geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan'ın hızlı bir şekilde takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesini umut ettiğini belirterek, 27 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bayern Münih maçının kadrosuna 18 yaşındaki oyuncuyu da dahil edebileceğini dile getirdi.

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