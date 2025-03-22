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Spor

Marmara derbisinde geri sayım: Sakaryaspor, Kocaeli deplasmanında

1. Lig'in 31. haftasında Marmara derbisinde Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Marmara derbisinde geri sayım: Sakaryaspor, Kocaeli deplasmanında
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Marmara derbisinde 41. kez kozlarını paylaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 31 Mart Pazartesi saat 20.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. Yeşil-siyahlı ekipte Ognjen Ozegoviç antrenmanda yer almadı.

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