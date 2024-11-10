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Spor

Marmara derbisini Kocaelispor kazandı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, derbide Sakaryaspor'a konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile Kocaelispor oldu.

10 Kasım 2024 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Marmara derbisini Kocaelispor kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, derbide Sakaryaspor'a konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile Kocaelispor oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Giorgi Beridze attı.

Sakaryaspor'da Emircan Altıntaş, 57. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 25 puana yükseldi. Sakaryaspor, 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek.

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