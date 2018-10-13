Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün kuruluşunun 67. yılı etkinlikleri kapsamında Zonguldak'a gelen milli tenisçi Marsel İlhan, gösteri maçı yaptı.

Kulüp kortlarında genç sporcular ve tenisseverlerle bir araya gelen milli tenisçi, burada yaptığı konuşmada, kulüpte çok güzel bir ortamın bulunduğunu, tenise yoğun ilgi gösterildiğine tanık olduğunu belirterek, "Umarım buradan şampiyon sporcular yetişir." diye konuştu.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep ise 67 yıllık parlak bir tarihe sahip olduklarını aktararak, kulüplerinin değerli ve başarılı sporcular tarafından ziyaret edilmesinin genç oyuncuları teşvik ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Marsel İlhan, antrenörlüğünü yapan Erhan Oral ve Türk tenisinin önemli isimlerinden Mustafa Azkara ile gösteri maçı oynadı.

(AA)