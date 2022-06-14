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Spor

Marsilya, Axel Witsel'in peşinde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Axel Witsel'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

14 Haziran 2022 Salı 18:57 - Güncelleme:
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Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Axel Witsel için Marsilya iddisı geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın Witsel'i transfer etmek istediği belirtildi.

Marsilya'nın Dortmund ile sözleşmesi sona eren Belçikalı ile ilk teması kurduğu ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fransız ekibine transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.

BİR ADIM ÖNDE!

Witsel'in de Marsilya'yı istemesi Marsilya'nın oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer rakiplerinden bir adım önde olmasını sağladığı ifade edildi.

Daha önce Belçikalı oyuncuyla, Galatasaray, Roma ve Los Angeles FC'nin ilgilendiği biliniyordu.

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 41 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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