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Spor

Marsilya deplasmanda 3 golle turladı

Marsilya, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı 3-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.

24 Şubat 2022 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:14
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile Fransız ekibi Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Azersun Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Marsilya 3-0'lık skorla kazandı.

Marsilya, 12. dakikada Pape Gueye'nin golüyle öne geçti. 77. dakikada Matteo Guendouzi ve 90. dakikada Konrad De La Furente maçın skorunu ilan ettiler.

Cengiz Ünder, 59. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.

İlk maçı 3-1 kazanan Marsilya, bu sonuçla birlikte Avrupa Konferans Ligi'nde adını son 16 takım araısna yazdırdı.

  • marsilya
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