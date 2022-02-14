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Spor

Marsilya deplasmanda Metz'i 2 golle geçti

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:50
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Fransa Ligue 1'de 24. hafta karşılaşmasında Metz, Marsilya'yı konuk etti.

Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Marsilya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Milik kaydetti. Metz'in tek sayısı 52. dakikada Maiga'dan geldi.

Marsilya'da Cengiz Ünder, 79. dakikada Dieng'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Marsilya, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 46 puanla 2. surada yer buldu. 3 maçtır kazanamayan Metz ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

Marsilya, gelecek hafta Clermont'u konuk edecek. Metz ise Lille deplasmanına gidecek.

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