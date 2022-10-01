Marsilya deplasmanda rahat kazandı

Ligue 1'in 9. hafta açılış maçında Marsilya, deplasmanda Angers'e konuk oldu.

Raymond-Kopa Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Igor Tudor'un öğrencileri 35. dakikada Suarez'in asisti ve Clauss'un golüyle öne geçti ve ilkyarıyı da 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Marsilya, bu kez Clauss'un asisti ve Suarez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golden 9 dakika sonra 59'da Gerson ise maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Marsilya, puanını 23'e çıkararak maç fazlasıyla PSG'nin önünde liderliğe yükseldi. Angers ise 8 puanda kalarak sezonun 5. yenilgisini yaşadı.