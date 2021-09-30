30 Eylül 2021 Perşembe 23:11 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:28

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçın öncesinde tribünlerde arbede yaşandı.

Üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Veledrom Stadı'na giren Galatasaray taraftarı, ummadığı bir olayla karşılaştı.

Bir Marsilya taraftarı, tribünde Yunanistan bayrağı açarak sarı-kırmızılı futbolseverleri kışkırtmak istedi. Polis olaya müdahale etti ve taraftarı dışarı çıkardı ancak stattaki gerginlik devam etti.

Fransız polisi, deplasmanda tribününde bulunan Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu ve iki taraf arasında arbede yaşandı.

GERGİNLİK MAÇ BAŞLAYINCA DA DEVAM ETTİ

Marsilya taraftarlarının Galatasaray tribününe meşale atmasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Galatasaray taraftarı Marsilya tribünlerine karşılık verdi. Hakem maçı durdurdu.

FATİH TERİM TRİBÜNE GİTTİ

Artan gerilim sonrası taraftarı sakinleştirmeye giden Fatih Terim, taraftarları ikna etmeye çalıştı. Fatih Terim'in ardından tecrübeli kaleci Fernando Muslera da tribünlere gitti.