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Spor

Marsilya ile Lille yenişemedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 07:17 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 07:17
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Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, Lille'i konuk etti.

Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı.

Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.

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