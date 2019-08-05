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Marsilya maçında ilk 11'de başlayan Eljif Elmas tam not aldı

Dün oynanan Marsilya maçında etkili futboluyla göze çarpan Eljif Elmas hocasından tam not aldı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 2 hafta önce 16 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas dün ikinci hazırlık maçına çıktı. Daha önce 24 Temmuz’da oynanan ve 3-3 biten Cremonese karşısında 22 dakika görev alan Eljif, dün Napoli’nin 1-0 kazandığı Marsilya maçında boy gösterirken, genç yeteneğin oynadığı futbolun İtalyan basını tarafından beğenilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ATILAN GOLÜN HAZIRLAYICISI OLDU

39.dakikada Mertens’in attığı golle kazanan Napoli’de Eljif Elmas’ın performansı bir hayli beğeni toplarken, Makedon futbolcunun İnsigne olan uyumu ve takıma olan katkısı Ancelotti’yi de memnun etti. ‘Elmas, mücevher gibi parlıyor’ yakıştırmalarının yapıldığı maç sonrası oyuncunun attığı dikine ve başarılı paslar sosyal medyada paylaşılırken, İtalyanların haricinde maçı sunan Fransız spikerinin Eljif için olumlu yorumlarda bulunması ayrıca ilgi topladı.

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