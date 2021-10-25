Fransa Ligue 1'in 11. haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya evinde Lionel Messi'li PSG'yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Cengiz Ünder maçta 78 dakika görev alırken ikinci yarıda oyundan çıktı ve yerini Gerson'a bıraktı. Maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı ve karşılaşmaya Marsilya taraftarlarının açtığı koreografiler ve yakışan meşaleler damga vurdu.
Marsilya'da takımın yıldız ismi Cengiz Ünder PSG'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı. PSG'nin etkili sağ beki Achraf Hakimi'ye zor anlar yaşatan Cengiz Ünder oyuncuyu maçta oldukça zorladı ve maçın 57. dakikasında Hakimi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder bu sezon PSG'ye transfer olan dünya yıldızı Lionel Messi ile de karşı karşıya geldi. Zaman zaman oyunun içinde karşı karşıya gelen Cengiz ve Messi'nin maçında kazanan çıkmadı. Karşılaşmaya açılan koreografiler damga vurdu.
Star.com.tr