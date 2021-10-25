Star.com.tr 25 Ekim 2021 Pazartesi 07:29 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 07:29

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya evinde Lionel Messi'li PSG'yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Cengiz Ünder maçta 78 dakika görev alırken ikinci yarıda oyundan çıktı ve yerini Gerson'a bıraktı. Maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı ve karşılaşmaya Marsilya taraftarlarının açtığı koreografiler ve yakışan meşaleler damga vurdu.

CENGİZ ÜNDER KIRMIZI KART ALDIRDI

Marsilya'da takımın yıldız ismi Cengiz Ünder PSG'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı. PSG'nin etkili sağ beki Achraf Hakimi'ye zor anlar yaşatan Cengiz Ünder oyuncuyu maçta oldukça zorladı ve maçın 57. dakikasında Hakimi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

CENGİZ ÜNDER VE MESSİ KARŞI KARŞIYA

Milli futbolcu Cengiz Ünder bu sezon PSG'ye transfer olan dünya yıldızı Lionel Messi ile de karşı karşıya geldi. Zaman zaman oyunun içinde karşı karşıya gelen Cengiz ve Messi'nin maçında kazanan çıkmadı. Karşılaşmaya açılan koreografiler damga vurdu.