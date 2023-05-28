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Spor

Marsilya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını garantiledi!

Fransa Ligue 1'in 37.haftasında Marsiya, Brest'e deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayan Marsilya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmayı garantiledi.

28 Mayıs 2023 Pazar 01:14 - Güncelleme:
Marsilya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını garantiledi!
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Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Eric Roy'un yönetimindeki Brest karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Brest 2-1 kazanırken golleri; 57. dakikada Hugo Magnetti ve 87. dakikada Mahdi Camara kaydetti. Ev sahibi Marsilya'nın tek golünü ise 75. dakikada Chancel Mbemba kaydetti.

Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Marsilya, ligi 3. sırada tamamlamayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etmeyi garantiledi.

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