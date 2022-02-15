Marsilya soyunma odası karıştı! ''Cengiz Ünder neden oynamıyor, anlamıyorum''

15 Şubat 2022 Salı 15:06 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:06

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'da, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin oyuncu tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz pazar günü 19. sıradaki Metz'i zorlukla 2-1 yenebilen Marsilya'da 3 puan kazanılsa da sular durulmuyor.

MARSİLYA'NIN SORUNU SAMPAOLİ'NİN KAOTİK KOÇLUĞU

Fransız basınındaki bazı yorumculara göre bu durum, Jorge Sampaoli'nin kaotik koçluğundan kaynaklanıyor. Fransa Kupası'nda Nice'e, Ligue 1'de ise Lyon'a kaybeden Marsilya'da, Metz galibiyeti bile iyi bir oyun sergilenemediği için Arjantinli teknik direktörü eleştiri oklarının hedefinden kurtaramadı.

EN BÜYÜK SUÇLU JORGE SAMPAOLİ

RMC Sport yorumcusu, eski futbol Kevin Diaz da Sampaoli'yi sert sözlerle eleştirenlerden biri. Arkadiusz Milik ve Cengiz Ünder'e ilk 11'de yer verilmemesine şaşıran Diaz'a göre büyük suçlu Jorge Sampaoli...

"CENGİZ ÜNDER NEDEN OYNAMIYOR, ANLAMIYORUM"

Arjantinli teknik adamın oyuncu tercihlerini eleştiren Diaz, Metz maçı sonrası yaptığı yorumda "Guendouzi ve Payet iyi değil ama ilk 11'de oynuyorlar. Payet yedek olamıyor! Pape Gueye ve Bamba Dieng, Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni döndüler ve 11'e alındılar. Arkadiusz Milik bir önceki maçta hat-trick yaptı ve yedek kulübesinde! Cengiz Ünder neden oynamıyor? Anlamıyorum! Sağ bek Lirola'ya bir orta saha pozisyonu yarattı, bu anlaşılmaz!" ifadelerini kullandı.

MILIK'TEN 14, CENGİZ'DEN 7 GOL

Marsilya'nın bu sezon attığı 14 golle en golcü oyuncusu olan Milik, Metz maçında sonradan oyuna girerek fileleri sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu sezon 7 gol, 1 asistle oynayan Cengiz Ünder ise 79. dakikada sahaya girebildi.

MAÇ SONRASI MILIK - SAMPAOLI GERGİNLİĞİ

Arkadiusz Milik karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, yedek kalmasıyla ilgili bir soru üzerine "Anlamadığım şeyler var ama işimi yapıyorum. Önemli olan bu." diyerek cevap vermişti.

Polonyalı forvetin bu sözlerine Jorge Sampaoli ise maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Onun neyi anlamadığını açıklayamam. Çok kaliteli bir oyuncu tarafından atılan olağanüstü bir golden çok memnunum" sözleriyle karşılık vermişti.

AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI ÖNCESİ ORTALIK TOZ DUMAN!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında, iki gün sonra Azerbaycan'ın Qarabag FK takımını konuk edecek olan Fransız takımının soyunma odasında kaotik bir atmosfer hakim. Bu durumun maça nasıl yansıyacağı ise merak konusu.