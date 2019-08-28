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Marsilya taraftarından Gustavo'ya baskı

F.Bahçe ile anlaşan Gustavo’nun idmanına gelen 4 bin Marsilya taraftarı, “Bizi bırakma” şeklinde besteler yaptı. Oyuncu ise bu ilgiye karşılık sessiz kaldı.

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AKŞAM
 
FENERBAHÇE ile anlaştığı öne sürülen Marsilya’nın ön liberosu Luiz Gustavo için eylemler dün de devam etti. Stadın etrafına oyuncuyu satan yönetime tepki gösteren pankartlar asan Marsilya tarfatarları önceki gün de idmana akın etti. Çalışma sırasında antrenmanı takip eden 4 güne yakın Marsilya taraftarı, “Bizi bırakma Gustavo” şeklinde tempo tuttu. Tecrübeli oyuncu lehine besteler yapan taraftarların baskısına rağmen oyuncu bir yorum yapmadı.
 
YERİNE ARTURO VİDAL
 
Fransız medyası ise Gustavo’nun, Fenerbahçe ile anlaştığı şeklindeki haberleri yinelerken, onun yerinin Vidal ile doldurulacağını duyurdu. Fransız basını Barcelona’da forma şansı bulamayan Arturo Vidal’in Marsilya ile görüşmeler yaptığını ve Gustavo’nun yerini alacağını bildirdi.

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