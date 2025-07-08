Marsilya, Timothy Weah mesaisinde

Olympique de Marseille, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Fransız basınına göre, Juventus'un ABD'li yıldızı Timothy Weah, Marsilya'nın radarına girdi. Marsilya Sportif Direktörü Medhi Benatia, transfer sürecini bizzat yürütürken; İtalyan ekibi Torino da Marsilya'dan Leonardo Balerdi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Roberto De Zerbi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte sağ kanat için takviye isteyen Marsilya, Amir Murillo'ya alternatif olarak Weah'ı düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu PSG ve Lille dönemlerinde Ligue 1 deneyimi kazanmıştı. Juventus'ta yeterli süre alamayan Weah'ın bonservis bedelinin yaklaşık 15 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Marsilya'da Luis Henrique'nin Inter'e transferi sonrası sağ kanatta doğan boşluk, Weah transferiyle kapatılmak isteniyor. Hem hücum hem savunmada görev alabilen çok yönlü oyuncu, De Zerbi'nin sistemine uyum sağlayabilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.