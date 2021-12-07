Marsilya'da Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu

7 Aralık 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 20:35

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder için, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria, açıklamada bulundu.

"CENGİZ ÜNDER'İN SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRİYOR"

Longoria, "Ligde kümede kalmayı garantilediğimiz an Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu devreye giriyor. Zaten formaliteden bir opsiyondu ve otomatik olarak gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 8.4 milyon euro olduğu belirtildi.

16 MAÇTA 5 GOL

500 bin euro bedelle Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 16 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.