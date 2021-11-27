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Spor

Marsilya'da Cengiz Ünder'in transferine Kerem Aktürkoğlu engeli!

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray - Marsilya maçında sergilediği performansla Fransızları kendine hayran bıraktı. Marsilya'da Cengiz Ünder'in bonservisinin alınmasının yerine Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gündeme geldi.

Sabah27 Kasım 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:25
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Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

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