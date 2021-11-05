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Spor

Marsilya'da Dimitri Payet, Galatasaray maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında sarı kart gören Marsilyalı Dimitri Payet, cezalı duruma düştüğü için 25 Kasım'da oynanacak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

5 Kasım 2021 Cuma 08:57 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:57
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 'ın da bulunduğu E Grubu'nda Cim Bom, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray liderliğini, Lazio da ikinciliğini sürdürürken, son iki haftaya Marsilya 3., Lokomotiv 4. olarak girdi.

25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak ancak Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Kupa 2'de formasına kavuşacak.

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