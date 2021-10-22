Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması

22 Ekim 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:33

Olimpik Marsilya'da 24 Ekim Pazar günü PSG ile oynanacak olan maç öncesi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.

Basın toplantısında durumla ilgili açıklama yapan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: "Dün forma giyen oyuncular arasında ağrısı olan tek oyuncu Cengiz Ünder. Pazar günü toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz. Öyle umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan PSG cephesinde Neymar'ın Marsilya karşısında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.