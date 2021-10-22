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Spor

Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sakatlık geçirmişti. Durumu hakkında bilgi veren Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, 'Pazar günü toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz. Öyle umuyoruz.' diye konuştu.

22 Ekim 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:33
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Olimpik Marsilya'da 24 Ekim Pazar günü PSG ile oynanacak olan maç öncesi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.

Basın toplantısında durumla ilgili açıklama yapan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: "Dün forma giyen oyuncular arasında ağrısı olan tek oyuncu Cengiz Ünder. Pazar günü toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz. Öyle umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan PSG cephesinde Neymar'ın Marsilya karşısında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

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