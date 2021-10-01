1 Ekim 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 18:28

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, geçtiğimiz gün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray maçındaki olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçın 38. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler ve duman nedeniyle karşılaşma 8 dakika durmak zorunda kalmıştı.

Yetkililerin müdahaleleri, Fatih Terim ve yardımcılarının sakinleşilmesine yönelik çağrıları ile olaylar kontrol altına alınmış ve ardından maç devam etmişti.

RMC Sport'ta yer alan habere göre bugün düzenlenen basın toplantısında maç içerisindeki olaylar hakkında konuşan Sampaoli, şiddet olaylarına karşı örnek yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizerek, maçın durdurulması ve devam ettirilmemesi gerektiğini dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

"Şiddet olaylarına karşı örnek yaptırımlar uygulanmalı. Maç dün durdurulmalıydı ve devam etmemeliydi. Aksi takdirde şiddetin bu oyunun bir parçası olduğunu göstermiş oluruz. Buna alışacak mıyız? Yoksa ailelerin gelip barış içinde maç izlemesine olanak sağlayacak yaptırımlar mı uygulayacağız?"

Sampaoli ayrıca açıklamalarında yaşanan olayları bir "utanç" olarak vurguladı:

"Çok güçlü önlemlere ihtiyacımız var yoksa kendimize şu soruyu sorabiliriz: Bu tür olaylar oyundan daha mı önemli? Dün olanlar utanç verici."