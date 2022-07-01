Marsilya'dan Igor Tudor harekatı

Marsilya, Jorge Sampaoli sonrası yeni teknik direktörü için harekete geçti.

İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre; Fransız ekibinin, Hellas Verona'dan ayrılan Igor Tudor ile temaslara başladığı aktarıldı.

Marsilya'da adı geçen isimlerden biri olan Roberto De Zerbi ile bir görüşme olmadığı, Tudor'un yönetim kurulu tarafından değerlendirilen ana seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.

2017-2018 sezonunda Galatasaray'da da görev yapan Hırvat teknik adam, geçen sezon Hellas Verona ile İtalya Ligi'ni 9. sırada tamamladı. Sezonun sona ermesinin ardından Verona ve 44 yaşındaki teknik adam karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.