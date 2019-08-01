31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6032
  • 6,1959
  • 253.161
  • 101.799
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marsilya'dan Luiz Gustavo açıklaması

Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Luiz Gustavo ile ilgili Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud kritik bir açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, düzenledikleri basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili konuştu ve Brezilyalı oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirtti.
 
Eyraud, tecrübeli futbolcunun Marsilya'da kariyerini noktalamasını umduğunu kaydederken, "Luiz Gustavo'nun Marsilya'da kalmasını ve kariyerini burada tamamlamasını diliyorum. Sonrasında da teknik ekipte devam etmesini istiyorum. Kulüp için çok değerli bir oyuncu ve ciddi bir disipline sahip. Harika da bir yetenek aynı zamanda, bize kattıkları çok fazla" ifadelerini kullandı.
 
L'EQUIPE: "VILLAS BOAS BIRAKMIYOR"
 
Öte yandan L'Equipe Gazetesi, Sambacı'nın aylık 500 bin euroluk maaşı nedeniyle transfer döneminin başında gözden çıkarılabilecek oyuncular arasında yer aldığını ancak Villas Boas'ın oyuncunun takımda kalmasını istemesiyle birlikte yönetimin de geri adım attığını yazdı.
 
Portekizli çalıştırıcının, devre arasında Çin'e gitmenin kıyısından dönen oyuncuyu 4-3-3 sisteminin ana parçası olarak düşündüğü de belirtildi.
 
2017 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
(Sporx)

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den 'İdlib' soruşturması

BM'den 'İdlib' soruşturması

Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor
 

POPÜLER HABERLER

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA