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Spor

Marsilya'nın galibiyet hasreti büyüyor

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı

30 Ekim 2022 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Marsilya'nın galibiyet hasreti büyüyor
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Ligue 1'de 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.

Stade de la Mainau'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve Issa Kabore kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro'dan geldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Ligde son 3 maçını kaybeden Marsilya, Strasbourg karşısında son dakikaya kadar önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Strasbourg ise son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Marsilya puanını 24'ya, Strasbourg ise 10 çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Lyon'u konuk edecek. Strasbourg ise AC Ajaccio ile oynayacak.

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