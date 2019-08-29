Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'nun takımı Marsilya, transfer için harekete geçiyor. İtalya'nın Tuttosport gazetesinin haberine göre Marsilya, Luiz Gustavo'nun satışından gelecek para ile Barcelona'dan Arturo Vidal'ı transfer edecek.

Barcelona'da aradığı ortamı bulamayan Şilili orta saha, geçtiğimiz günlerde ayrılmak istediğini belirtmişti. Vidal'ın İtalya'ya dönmesi beklenirken sürpriz bir şekilde Marsilya devreye girdi.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın sportif direktör Andoni Zubizarreta ile konuştuğu ve Portekizli teknik adamın Zubizarreta'dan Vidal'ın transfer edilmesini istediği belirtildi.

VIDAL'IN GELMESİ İÇİN ÖNCE GUSTAVO'NUN GİTMESİ GEREKİYOR

FFP anlaşması gereği futbolcu almak için öncelikle satması gereken Marsilya ise Vidal'ı transfer edebilmek için Luiz Gustavo'nun satışını beklemeye geçti.

Brezilyalı orta saha için en büyük adayın Fenerbahçe olduğu kaydedilirken Monaco'nun da ilgisinin hala sürdüğü açıklandı.

(Sporx)