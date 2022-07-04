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Spor

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Jorge Sampaoli'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Igor Tudor'u teknik direktörlüğe getirdi.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
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Marsilya, Jorge Sampaoli'nin yerini Igor Tudor ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Tudor için açıklamasında, "Sanırım ihtiyacımız olanı Igor Tudor'da bulduk. Onu kulübümüzde görmekten mutluluk duyuyorum. Tudor, hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyerinde savaşçı bir adam olduğunu gösterdi. Tudor, cesur bir futbol vizyonun sunan, herhangi bir meydan okumadan çekinmeyen, mükemmellik isteyen, kararlı bir lider." ifadelerini kullandı.

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