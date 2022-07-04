Marsilya'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

Marsilya, Jorge Sampaoli'nin yerini Igor Tudor ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Tudor için açıklamasında, "Sanırım ihtiyacımız olanı Igor Tudor'da bulduk. Onu kulübümüzde görmekten mutluluk duyuyorum. Tudor, hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyerinde savaşçı bir adam olduğunu gösterdi. Tudor, cesur bir futbol vizyonun sunan, herhangi bir meydan okumadan çekinmeyen, mükemmellik isteyen, kararlı bir lider." ifadelerini kullandı.